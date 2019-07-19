Çanakkale'deki hırsızlık olayında 3 tutuklama
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Çanakkale'de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:11 Kaynak: İHA
'de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Cuma Pazarı, Ezine
ve Gelibolu
'daki toplam 9 hırsızlık olayında şüpheliler Ali G. (23), Leyla G. (29), Sevim G. (23) ve Mehmet G. (21) kamera görüntüleri ile tespit edilmişti. Şahısların Çanakkale'ye geldikleri ve PTS kayıtları incelendiği esnada aracın Balıkesir
Burhaniye- Ayvalık
arasında seyir halinde olduğu belirlenmişti. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerine bilgi verilerek yakalanan araç sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi. Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan Ali G., Leyla G. ve Mehmet G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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