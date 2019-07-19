Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki hırsızlık olayında 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çanakkale'deki hırsızlık olayında 3 tutuklama

22 dakika önce

Çanakkale'de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çanakkale'deki hırsızlık olayında 3 tutuklama, System.String[]
Çanakkale'de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cuma Pazarı, Ezine ve Gelibolu'daki toplam 9 hırsızlık olayında şüpheliler Ali G. (23), Leyla G. (29), Sevim G. (23) ve Mehmet G. (21) kamera görüntüleri ile tespit edilmişti. Şahısların Çanakkale'ye geldikleri ve PTS kayıtları incelendiği esnada aracın Balıkesir Burhaniye- Ayvalık arasında seyir halinde olduğu belirlenmişti. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek yakalanan araç sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi. Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan Ali G., Leyla G. ve Mehmet G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Yolcunun valizinden silah parçaları çıktı Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki hırsızlık olayında 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]