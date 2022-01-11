Çanakkale'deki kazada ölen genç kızın cenazesi Tekirdağ'da defnedildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kızın cenazesi Tekirdağ'da defnedildi.
Balıklıçeşme köyü yakınlarında dün Birkan Gugul (43) idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobilin, aynı istikamette seyreden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Eda Ertekin'in (20) cenaze işlemleri Biga Devlet Hastanesinde tamamlandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Ertekin'in cenazesi Süleymanpaşa ilçesinde Naip Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Daha sonra mahalle mezarlığına götürülen Ertekin'in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye Ertekin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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