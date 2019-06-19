ÇANAKKALE'DEKİ KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
1 saat önce
ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:29 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Çanakkale
kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza Demircioğlu Caddesi üzerindeki Aygaz Kavşağı'nda meydana geliyor. Kavşakta iki araç çarpışıyor. Araçlarda maddi hasar oluşuyor. Görüntülere yansıyan ikinci kaza ise, Piri Reis
Caddesi üzerinde meydana geliyor. Görüntülerde süratli olduğu görülen bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarpıyor. Kameralara yansıyan 3'ncü kaza ise 100'üncü Yıl Caddesi'nde yaşanıyor. Aziziye
Caddesi üzerinde 100'üncü Yıl Caddesi'ne seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü
, yayınladığı bu görüntülerle sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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