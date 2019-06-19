Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE'DEKİ KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
Son Dakika Güncel Haber

ÇANAKKALE'DEKİ KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

1 saat önce

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

ÇANAKKALE'DEKİ KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI, System.String[]
ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.
Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza Demircioğlu Caddesi üzerindeki Aygaz Kavşağı'nda meydana geliyor. Kavşakta iki araç çarpışıyor. Araçlarda maddi hasar oluşuyor. Görüntülere yansıyan ikinci kaza ise, Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geliyor. Görüntülerde süratli olduğu görülen bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarpıyor. Kameralara yansıyan 3'ncü kaza ise 100'üncü Yıl Caddesi'nde yaşanıyor. Aziziye Caddesi üzerinde 100'üncü Yıl Caddesi'ne seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı bu görüntülerle sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:29 Kaynak: DHA
Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:35:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE'DEKİ KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]