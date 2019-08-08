Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki kazalar, mobese kameralarında
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'deki kazalar, mobese kameralarında

1 saat önce

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese kameralarına yansıdı.

Çanakkale'deki kazalar, mobese kameralarında, System.String[]
ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese kameralarına yansıdı.
Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geliyor. Tali yoldan karayoluna çıkan araç, cezaevi önünden il merkezine dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen motosiklet ile çarpışıyor.
Görüntülere yansıyan ikinci kaza ise Barbaros Mahallesi'nde yaşanıyor. Cadde üzerinde 2 araç kafa kafaya çarpışıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı bu görüntüler ile sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Doğu Perinçek: Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığıma pişman değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:37:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki kazalar, mobese kameralarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]