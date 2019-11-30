Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yaptıktan 3 gün sonra merkeze bağlı Kepez Beldesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yaptıktan 3 gün sonra merkeze bağlı Kepez Beldesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip teknik takip çalışması başlattı.


Marketten silahlı soygun yapan A.A. (23) Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez Beldesinde saklandığı evde yakalandı.


Gözaltına alınan A.A, daha sonra emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Biga'nın İstiklal Mahallesi'nde bir markette kasiyeri tabancayla tehdit eden A.A, kasadan bir miktar para alarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Çanakkale, Kepez, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı
Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 02:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]