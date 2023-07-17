Çanakkale'deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi - Son Dakika
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Çanakkale'deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi

17.07.2023 08:09

Çanakkale'de dün akşam saat 16.30 sıralarında başlayan orman yangını, yaklaşık 15 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Karadan da çok sayıda arazözle, 500'e yakın insan gücüyle müdahale ediliyor. Yangın dron ile havadan görüntülendi ve görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

Çanakkale'deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 15 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Karadan da çok sayıda arazözle, 500'e yakın insan gücüyle müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi - Son Dakika
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