Çanakkale'deki orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika
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Çanakkale'deki orman yangını havadan görüntülendi

19.07.2023 08:27

Çanakkale'deki orman yangınında yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Yangına müdahale eden ekiplerin kontrol altına aldığı yangının zarar verdiği alanın tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'nde, 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangından günler sonra güzel haber geldi. Yangın havadan ve karadan aralıksız müdahalenin ardından sonunda dün akşam kontrol altına alındı. Yanan alanların havadan görüntülenen son hali ise yürek burktu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz'da başlayan orman yangını dün gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahale ile, 52 saatin sonunda saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı.

ZARAR TESPİTİ BAŞLADI

Ekipler gece boyu soğutma çalışmalarına devam etti. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülenirken, yetkililerin yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

İşte yangından geriye kalan manzara:

Yeşil griye döndü! Çanakkale'de günler sonra söndürülen yangından geriye kahreden bu görüntüler kaldı
Yeşil griye döndü! Çanakkale'de günler sonra söndürülen yangından geriye kahreden bu görüntüler kaldı
Yeşil griye döndü! Çanakkale'de günler sonra söndürülen yangından geriye kahreden bu görüntüler kaldı
Yeşil griye döndü! Çanakkale'de günler sonra söndürülen yangından geriye kahreden bu görüntüler kaldı
Yeşil griye döndü! Çanakkale'de günler sonra söndürülen yangından geriye kahreden bu görüntüler kaldı
Yeşil griye döndü! Çanakkale'de günler sonra söndürülen yangından geriye kahreden bu görüntüler kaldı
Yeşil griye döndü! Çanakkale'de günler sonra söndürülen yangından geriye kahreden bu görüntüler kaldı
Yeşil griye döndü! Çanakkale'de günler sonra söndürülen yangından geriye kahreden bu görüntüler kaldı
Kaynak: DHA
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