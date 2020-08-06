Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Saat 13.35'de Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Yağcılar Şefliği 4.nolu bölmede ormana yakın ziraat arazisinden duman çıktığı tespit eden ekipler, olay yerine sevk edildi. İlk müdahale 13.46'da yapılırken, yangın ihbarı ile birlikte bölgeye; Çanakkale, Keşan ve Edremit helikopterleri, 9 arazöz, 2 belediye itfaiye aracı, 5 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı ve 48 personel sevk edildi. Yangın 14.10 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 0.2 hektarlık arazi zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:13

Kaynak: İHA

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