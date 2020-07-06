Çanakkale'deki orman yangını yaşanan Yalova köyü tahliye ediliyor...(Tekrar-Düzeltme) - Son Dakika

Çanakkale'deki orman yangını yaşanan Yalova köyü tahliye ediliyor...(Tekrar-Düzeltme)

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İkinci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile ilçe kaymakamları bölgede inceleme yaptı.

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Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.


Orman Genel Müdürlüğü'nün 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazözü ve dozerleri bölgede söndürme çalışmasına katılıyor.


Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2.Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Eceabat ve Gelibolu kaymakamları bölgede inceleme yaptılar.


Tehdit sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.


Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken, tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki orman yangını yaşanan Yalova köyü tahliye ediliyor...(Tekrar-Düzeltme) - Son Dakika
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