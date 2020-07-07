Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple dün saat 14.50'de başlayan orman yangını sabaha dek sürdü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gece boyu sahada dolaşarak koordine ettiği yangına hava müdahalesi, havanın kararmasıyla birlikte sona ermişti. Bu sabah, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan amfibik uçak ve helikopterler ile yangına müdahale başladı. Yangına karadan da çok sayıda arazöz, dozer ve işçi ile müdahale edilirken, sabaha karşı hafif ve kısa süreli yağmur yağdı.

HATIRA ORMANI DA KÜL OLDU

Yangında yüzlerce hektar orman alanı kül oldu. Yalova köyü yakınında oluşturulan Türk Telekom'un 10. Yıl Hatıra Ormanı da alevlerden nasibini aldı. Hatıra ormanı kül oldu.

- Zeray