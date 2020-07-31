Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı - Son Dakika

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde dün başlayan, gece boyu devam eden orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahale başladı.

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde dün başlayan, gece boyu devam eden orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahale başladı.

Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ve Kabalı köyleri arasındaki ormanık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına hava kararana kadar 1 amfibik uçak ve 6 helikoter havadan müdahale edildi. Gece boyu ise, 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesi ile sabaha dek söndürme çalışmaları devam etti. Bu sabah günün ışıklarıyla birlikte 4 helikopter ile yangına havadan yeniden müdahale başladı.Yangına müdahele 18 saattir sürerken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, sabaha kadar bölgede söndürme çalışmalarını takip etti.


Çanakkale, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı - Son Dakika
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