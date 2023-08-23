Çanakkale yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım: Yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin hayal kırıklığı

Çanakkale'de devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürürken, bir vatandaşın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Bozcaada'dan fotoğraf paylaşan bir şahsın, "Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede gündem oldu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Instagram hesabından, Bozcaada'daki bir yamaçtan 'story' paylaşan şahıs, dumanların kapladığı gökyüzü fotoğrafına "Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştü.

Yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok sosyal medya kullanıcısı şahsa tepki gösterdi.

İşte o paylaşım: