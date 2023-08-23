Çanakkale yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım: Yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin hayal kırıklığı - Son Dakika

Çanakkale yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım: Yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin hayal kırıklığı

Son Güncelleme: 23.08.2023 18:53

Çanakkale'de iki gündür devam eden orman yangınına müdahale sürerken, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. Bozcaada'dan çekilen ve Çanakkale manzarasının yer aldığı fotoğraf paylaşan bir vatandaş, paylaşımına ''Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı'' notunu düştü. Yangınlarla mücadele sürerken yapılan o paylaşım tepki çekti.

Çanakkale'de devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürürken, bir vatandaşın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Bozcaada'dan fotoğraf paylaşan bir şahsın, "Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede gündem oldu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Instagram hesabından, Bozcaada'daki bir yamaçtan 'story' paylaşan şahıs, dumanların kapladığı gökyüzü fotoğrafına "Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştü.

Yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok sosyal medya kullanıcısı şahsa tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

Çanakkale'deki orman yangını devam ederken tepki çeken paylaşım: Gün batımını doyasıya izleyemedim

Çanakkale, Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Çanakkale yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım: Yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin hayal kırıklığı - Son Dakika


Son Dakika
18:31 Çanakkale yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım: Yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin hayal kırıklığı
17:58 Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma
17:36 İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Uygunsuz Davranışla Suçlanıyor
17:35 BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar
17:08 İsmail Kartal'ın rotasyon talebini Tadic reddetti: Ben alışığım
17:07 Arjantin'de Ekonomik Kriz Nedeniyle Marketler Yağmalandı
16:59 Bakanlıktan o iddialara ilişkin açıklama: Hükümlülerin kaçması haberleri gerçeklikten uzak
16:53 Arap futbolunu özetleyen kare! Ronaldo'nun eski takım arkadaşından büyük görgüsüzlük
16:43 Brezilya'da otobüsün penceresinden arkadaşlarına el sallayan 13 yaşındaki çocuk, kafasını direğe çarparak hayatını kaybetti
16:34 Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 19:06:49. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım: Yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin hayal kırıklığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement