Çanakkale'deki orman yangınında alevler geceyi gündüze çevirdi

Çanakkale'de gündüz saatlerinde çıkan yangın hala kontrol altına alınamazken, görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde binaların çok yakınında yükselen alevlerin geceyi gündüze çevirdiği görüldü.
Çanakkale'de Kayadere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda gündüz saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı köyler boşaltıldı.
Yangını söndürme çalışmalarında yaklaşık 10 saat geride kaldı. Bölgeden gelen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde yerleşim yerlerinin çok yakınından yükselen alevler nedeniyle gecenin aydınlandığı görüldü.
Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, tedbir alınan 9 köyden 6'sının tahliye edildiği belirtildi.
Öte yandan havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü helikopterler de sevk edildi. Helikopterler yangını söndürme çalışmalarına başladı.
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