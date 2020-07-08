Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor (2)
YANAN BÖLGE, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİÇanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda pazartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 20 saatte kontrol altına alınan ve hala soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölge, dronla havadan görüntülendi.
YANAN BÖLGE, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda pazartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 20 saatte kontrol altına alınan ve hala soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölge, dronla havadan görüntülendi. Yangında 450 hektarlık orman alanı ve yüzlerce hektar tarım alanı, zarar görmüştü.
Burak GEZEN/ECEABAT (Çanakkale),
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:35 Kaynak: DHA
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