Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

YANAN BÖLGE, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda pazartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 20 saatte kontrol altına alınan ve hala soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölge, dronla havadan görüntülendi. Yangında 450 hektarlık orman alanı ve yüzlerce hektar tarım alanı, zarar görmüştü.

Burak GEZEN/ECEABAT (Çanakkale),