AFAD'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Bölgeye bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi - Son Dakika

AFAD'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Bölgeye bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi

Son Güncelleme: 23.08.2023 00:43

Çanakkale'de Kayadere Köyü yakınında sabah saatlerinde çıkan orman yangınıyla mücadele aralıksız devam ederken, AFAD'dan da açıklama geldi. Çok sayıda ekibin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirten AFAD, "Bölgeye 1.489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir. Merkeze bağlı 9 köy, 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir." dedi.

AFAD, Çanakkale'de sabah saatlerinden bu yana süren orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda ekibin katıldığını belirten AFAD, "Bölgeye 1.489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

AFAD: Çanakkale'deki yangına bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi

ORMAN YANGINI SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

AFAD: Çanakkale'deki yangına bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi

AFAD: BİN 489 PERSONEL, 8 UÇAK, 26 HELİKOPTER, 238 ARAZÖZ SEVK EDİLDİ

9 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı, 1500 hektar alanın etkilendiği yangını söndürme çalışmalarıyla AFAD'dan açıklama geldi. Twitter hesabındaki paylaşımında AFAD şunları söyledi: "Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam, 1.489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir.

AFAD: Çanakkale'deki yangına bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi

"ÇANAKKALE BOĞAZI TEK TARAFLI DENİZ ULAŞIMINA AÇILDI"

Yangın bölgesine intikal eden Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Sn. Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmektedir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve görevli personele yiyecek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Vatandaşlarımızın orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacı ile ilgili olarak sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur.

"BİN 251 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Merkeze bağlı 9 köy, 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Yangından dolayı 34 trafo bölgesinde 25 köy ve 2.279 aboneye elektrik verilemediği bildirilmiştir."

AFAD: Çanakkale'deki yangına bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi
Turan Yiğittekin
Sondakika.com - 3. Sayfa

Orman Yangını, Çanakkale, AFAD, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AFAD'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Bölgeye bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:22 AFAD'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Bölgeye bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi
00:18 AFAD'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Bölgeye bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi
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SON DAKİKA: AFAD'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Bölgeye bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi - Son Dakika
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