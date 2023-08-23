AFAD'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Bölgeye bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter sevk edildi

AFAD, Çanakkale'de sabah saatlerinden bu yana süren orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda ekibin katıldığını belirten AFAD, "Bölgeye 1.489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

ORMAN YANGINI SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

AFAD: BİN 489 PERSONEL, 8 UÇAK, 26 HELİKOPTER, 238 ARAZÖZ SEVK EDİLDİ

9 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı, 1500 hektar alanın etkilendiği yangını söndürme çalışmalarıyla AFAD'dan açıklama geldi. Twitter hesabındaki paylaşımında AFAD şunları söyledi: "Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam, 1.489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir.

"ÇANAKKALE BOĞAZI TEK TARAFLI DENİZ ULAŞIMINA AÇILDI"

Yangın bölgesine intikal eden Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Sn. Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmektedir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve görevli personele yiyecek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Vatandaşlarımızın orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacı ile ilgili olarak sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur.

"BİN 251 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Merkeze bağlı 9 köy, 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Yangından dolayı 34 trafo bölgesinde 25 köy ve 2.279 aboneye elektrik verilemediği bildirilmiştir."