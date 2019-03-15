Çanakkale'deki Otellerde "18 Mart" Yoğunluğu

Çanakkale'de 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri kapsamında otellerde yoğunluk yaşanıyor.

SERGEN SEZGİN - Çanakkale'de 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri kapsamında otellerde yoğunluk yaşanıyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde bu sene de yoğun katılım beklediklerini söyledi.



Törenlerin Çanakkale'ye çok büyük faydaları olduğunu belirten Çelik, sektör temsilcileri olarak hafta sonuna hazır olduklarını aktardı.



Çelik, Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Çanakkale uçak seferlerinin bugün başladığını belirterek, şöyle devam etti:



"Haftada 3 gün İstanbul'dan Çanakkale'ye hava yolu ulaşımı da sağlanmış olacak. Bunun dünyaya bağlanma anlamında bizim için çok büyük kıymeti var. 18 Mart törenlerinde özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin de bölgeye gelmesiyle ilgili büyük beklentilerimiz var. 18 Mart ruhunu yaşatabilmek, o dönemde yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek bizim için bu törenler hayati önem taşıyor. Bu bağlamda törenlerin önemi çok fazla. Tüm Türkiye'nin kalbi 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde atacak."



Dört gözle bekliyorlar



Çelik, Çanakkale turizmcileri olarak aylar öncesinden Çanakkale Valiliğinin ve kamu kurumlarının öncülüğünde hummalı çalışmalara başladıklarını dile getirdi.



Otellerdeki yoğunluğun 15-18 Mart'ta görüldüğünü vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Tüm hazırlıklarımızı yapıp beklemeye başladık. Çanakkale için her sene olduğu gibi bu yıl da törenler ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak. Çanakkale turizmcisi, esnafı aylardır dört gözle bu törenleri bekliyor. Otel ve konaklama konusunda ilimiz son yıllarda ciddi yatırımlar yaptı. Bu konuda da hazırız. İl genelinde 660 otel, pansiyon ve konaklama tesisi bulunuyor. Bu tesisler, 12 bin oda ve 28 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Çanakkale merkez ve yakınlarında bulunan otellerimizde ve misafirhanelerde doluluk oranları yüzde 100'e kadar ulaştı. Bu dönemde günübirlik kiralık daireler bile doluyor. Hem yerli turist var hem de bir protokol yoğunluğu. Konaklama sektöründe arkadaşlarımız da ciddi bir heyecanı var. Tüm sektör temsilcileri olarak törenlere hazırız."

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