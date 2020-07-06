Çanakkale'deki poyraz orman yangınına müdahaleyi güçleştiriyor...Kumköy de boşaltılıyor - Son Dakika

Çanakkale'deki poyraz orman yangınına müdahaleyi güçleştiriyor...Kumköy de boşaltılıyor

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisi sebebiyle büyüyor.

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisi sebebiyle büyüyor. Yalova Köyü kısmen boşaltılırken, yangının Kumköy'e doğru ilerlemesi üzerine burası da boşaltılmaya başlandı. Yangın sebebiyle Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak transit geçişlere kapatıldı. Zeytinleri, başakları ve ayçiçekleri yanan köylüler gözyaşlarına boğuldu.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor


Gelibolu Yarımadası Yalova Köyü Ilgardere bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına 30 helikopter 2 söndürme uçağının yanısıra 100'den fazla arazöz, 400 personelle müdahale edildiği öğrenildi. Bölgede çam ağaçlarının yanısıra, buğday ve ayçiçeği gibi tarım sahalarının da yangında küle döndüğü ifade ediliyor.


Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, şiddetli poyrazın çalışmaları güçleştirdiğini ifade ederek, "Rüzgarın olması önemli. Umarız bir an önce hava giderek düşer. Bir an önce söner. Sıkıntı devam ediyor.


Alanın etkilenmemesi önemli. Ormanlık alandan daha ileriye milli parka alana doğru gitmemesi önemli. Tarihi bölgeye çok yakın. Bölgeden ziyade ormanlık, ağaçlık bölgeler. Ormanlık alanın dışında ekili alanlar var. Köylülerin ekili arazileri önemli. Köyün kurtulması ve alanın kurtulması önemli. Buğday telafi edilir, tazmin edilir. Köylerin ve ormanın etkilenmemesi önemli. Şiddetli rüzgar sebebiyle helikopterler su alırken zorluyor. Hem suyu alırken hem boşaltırken. Gerçekten ciddi rüzgar var. Bir an önce havadın düşmesini temenni ediyoruz. Gerekli görülürse diğer köyler boşaltılabilir. Alevler şehitliğe 1,5 kilometre mesafede. Önünü keseceklerdir. Önününü kesildiği noktadan ileriye sıçramaması önemli.Ancak çam ağaçlarının kozalakları yangını ileriye sıçratması açısından sıkıntılı "dedi.


Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar ise, yangının noktasının Ilgardere olduğunu şu anda Kumköy sırtlarına geldiğini kaydederek, "Helikopterler uçaklar havadan müdahale ediyor. Karadan itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Burasını şu anda söndürmeye çalışıyorlar. Vatandaşlar için bir risk yok. Şu anda yangın Kumköy'e doğru yoğunlaşmış durumda. Bütün söndürme ekipleri de o bölgede yoğunlaştılar. Bir anlamda helikopter ve uçaklar müdahale ediyor. Kumköy tarihi alan sınırlarına çok yakın. Tarihi Alan Başkanlığı'na yakın bölgede. Güçlü poyraz belirli miktarda devam ediyor. Olmasaydı söndürme başarılı olurdu. O nedenle söndürme ekipleri gayret gösteriyorlar" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Kumköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'deki poyraz orman yangınına müdahaleyi güçleştiriyor...Kumköy de boşaltılıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:35 Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:29 Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 01:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'deki poyraz orman yangınına müdahaleyi güçleştiriyor...Kumköy de boşaltılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]