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Çanakkale'deki silahlı soygun kameralara yansıdı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir alışveriş merkezinde silahlı şahıs, namluyu kasiyere doğrultarak paraları alıp kaçtı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir alışveriş merkezinde silahlı şahıs, namluyu kasiyere doğrultarak paraları alıp kaçtı.

İstiklal Mahallesi Mücteba Şallı Sokak'ta bir alışveriş merkezinde bugün öğle saatlerinde silahlı soygun yaşandı. Kameralara yansıyan korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A. daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrultup paraları istedi. Soyguncu bir miktar parayı aldıktan sonra kaçtı. Zanlıyı yakalamak için Çanakkale'den de takviye olarak bir polis ekibi Biga'ya yönlendirildi. A.A. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(Toprak Akkaya/İHA)

Çanakkale'deki silahlı soygun kameralara yansıdı

Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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