Çanakkale'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 zanlıya ev hapsi - Son Dakika
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Çanakkale'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 zanlıya ev hapsi

26.03.2022 13:14
Çanakkale'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 zanlıya ev hapsi

Çanakkale'deki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'deki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan M.T, M.A, P.T, B.İ.T, B.Y, M.K, T.H, D.A, T.H, M.F.A, P.A.U ve A.B.Y, savcılıktaki sorgularının ardından hakimliğe sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Şüphelilerin adreslerinde bir tabanca ve şarjör, 52 av tüfeği fişeği, 47 tabanca fişeği, bir bıçak, 3 bilgisayar, bir tüfek ve ses kayıt cihazı ile 2 çek karnesiyle bir senet bulunduğu öğrenildi.

Olay

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle silahla yağma", "nitelikli tehdit", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Eğlence sektöründe işletmecilik faaliyetlerini sürdüren kişiler üzerinde "yağma suçunu" da işledikleri ileri sürülen zanlılar, dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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ÇANAKKALE'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 12 GÖZALTI; İŞ YERİNE SALDIRI KAMERADA ÇANAKKALE'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 12 GÖZALTI; İŞ YERİNE SALDIRI KAMERADA Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 zanlıya ev hapsi - Son Dakika


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