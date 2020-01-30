Çanakkale'deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 tutuklama

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaklaşık 6 ay önce 77 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulunmuştu.

Çanakkale'deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 tutuklama, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaklaşık 6 ay önce 77 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Ezine ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde ikamet etmekte olan 77 yaşındaki Mahmut Tosun'un komşuları, 20 Temmuz günü yaşlı adamın evinden kötü kokular gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Evde yapılan çalışmalarda Mahmut Tosun yatağında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın uzun süre ölü olarak evinde kaldığı ve çürümeye başlamış halde bulunduğu öğrenildi. Tosun'un otopsi raporunu inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydaki cinayet şüphesi üzerine Ezine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda çalışmalara başladı.


Yapılan araştırma neticesinde 24 Ocak tarihinde, aralarında Mahmut Tosun'un bakıcısı olan 50 yaşındaki H.Y. ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. 3 gün sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı, savcı sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Yaşlı adamın bakıcısı H.Y. ise tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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