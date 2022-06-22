Çanakkale'deki tarihi caminin imamı ezanı farklı makamlarda okuyor - Son Dakika
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Çanakkale'deki tarihi caminin imamı ezanı farklı makamlarda okuyor

22.06.2022 11:36

Osmanlı sadrazamlarından Zağanos Paşa'nın eşi Fatma Sultan tarafından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 1460 yılında yaptırılan caminin imamı, iki vakitte ezanı farklı makamlarda okuyor.

Osmanlı sadrazamlarından Zağanos Paşa'nın eşi Fatma Sultan tarafından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 1460 yılında yaptırılan caminin imamı, iki vakitte ezanı farklı makamlarda okuyor.

Adatepe Köyü Camisi'nin imam hatibi Hüseyin Marankoz, 562 yıllık ibadethanede, Osmanlı döneminde perşembe günleri ikindi vakitlerinde, yaklaşan cumanın önemini hatırlatmak üzere ezanın nihavent makamında okunması geleneğini sürdürüyor.

Marankoz, ikindi vaktinin yanı sıra yatsı namazı öncesinde de farklı makamlarda ezan okuyor.

Hüseyin Marankoz, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır görevli olduğu köydeki camiyi Fatih Sultan Mehmed döneminde sadrazamlık yapan Zağanos Paşa'nın eşinin inşa ettirdiğini, tarihi yapının sonuncusu 2019'da gerçekleştirilen onarım ve restorasyonlarla bugüne geldiğini söyledi.

Bu camide dönemin sultanlarının, vezirlerinin, paşalarının ibadet ettiğinin bilindiğini belirten Marankoz, şöyle devam etti:

"Mesleğimle alakalı zaman zaman 'Ecdat ne yapmış, daha önceki hocalarımız neler yapmış?' diye araştırmalar yapıyorum çünkü günde 5 vakit farklı makamlarda okuyoruz; sabah ezanı saba, öğle uşşak, ikindi rast, akşam segah, yatsı hicaz makamında okunur. Biz de ezanı okurken aslında insanları ezanla ilgisini cezbetmeye çalışıyoruz fakat bir süre sonra bu da yeterli gelmiyor, farklı bir arayışa giriyorsunuz. İşte bu arayış esnasında, küçük bir makalede okumuştum, Osmanlı döneminde devlet erkanı bir camiye geldiğinde, padişah olur, vezir olur, ulemadan kişiler olur, bunlar camiye geldiğinde o dönem hocalarımız nihavent makamını okurlarmış. Ben bunu duyunca çok etkilendim. Ben de 'Acaba ne yapabilirim' diye düşünce içine girdim. Daha sonra nihavent ile suzinak makamını birleştirdim. Sonra başka geçkilerimiz oldu makamlar arasında."

Marankoz, ses eğitimi almadığını, kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştığını, ezanı içinden geldiği gibi okuduğunu dile getirdi.

Adatepe'nin turistik bir bölge olduğunu hatırlatan Marankoz, "Bölgedeki cemaati ve dışarıdan gelen konuklarımızı adeta her birini birer padişah, birer veziriazam, birer sultan düşüncesiyle ağırlamak ve camiye namaza davet etmek için nihavent makamını tercih ediyorum. Ezanı günde iki sefer, ikindi ve yatsı namazlarında bu makamda okumaya gayret gösteriyorum." dedi.

"Sanıyorum gönüllere değdik"

Hüseyin Marankoz, okuduğu ezanın insanlardan teveccüh gördüğünü, telefonla çekilip sosyal medyada paylaşanlar olduğunu belirtti.

Görevini icra ederken dikkatli olmaya çalıştığını anlatan Marankoz, "Ezanlarımı okurken her zaman Allah'a şöyle dua ediyorum; 'Okuduğum ezanı kalpten çıkıp kalplere değen, gönüllere değen, seni hatırlatan ezanlardan eyle Allah'ım.' Sanıyorum gönüllere değdik." ifadesini kullandı.

"Allah'ın evi" camilerden insanların uzaklaşmaması gerektiğini kaydeden Marankoz, "Bizim için cemaatimiz, insanlarımız çok kıymetli. Sadece namaz kılmak için gelmiyor insanlar buraya gezmek için geliyor, tanımak için geliyor. Bir güler yüz görmek istiyor. Okuduğumuz makamlarla insanlarımızı camilerimize çekebiliyorsak ne mutlu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki tarihi caminin imamı ezanı farklı makamlarda okuyor - Son Dakika

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