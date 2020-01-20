Çanakkale'deki tarihi eser operasyonunda 31 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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Çanakkale'deki tarihi eser operasyonunda 31 sikke ele geçirildi
6 saat önce
Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser olduğu tahmin edilen 31 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser olduğu tahmin edilen 31 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde tarihi eser ticareti yapılacağı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, Kozçeşme ve Gündoğdu köyü arasında seyir halindeki bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu tahmin edilen 31 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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