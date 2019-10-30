Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı
Son Dakika Güncel Çanakkale'deki trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

Çanakkale'deki trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

1 saat önce

Çanakkale'de son dönemde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Çanakkale'deki trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı, System.String[]

Çanakkale'de son dönemde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerin birinde, bir araç sürücüsünün hatalı U dönüşü yapması sebebiyle arkadan gelen motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücünün aracın altında kaldığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise kavşak geçiş önceliğine uymayan araçların çarpıştığı ve araçlarda maddi hasar oluştuğu göze çarpışıyor. Mobese kameralarına yansıyan bir diğer kazada ise akşam saatlerinde hız sınırını aşan bir araç sürücünün kontrolü kaybederek kaldırıma çarptığı görülüyor.

Kameralara yansıyan görüntülerde yaşanan kazaların genellikle hız sınırının aşılması, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve trafik ışıklarının dikkate alınmaması sonucu yaşandığı dikkat çekiyor.

(İHA)

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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