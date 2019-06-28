Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu
52 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tünel inşaatı alanında erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde tünel inşaatı alanında erkek cesedi bulundu.
Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu
beldesi arasında yapımına devam edilen T1 Tüneli girişindeki bir köprü üzerinde, erkek cesedi bulundu. Ahmetçe köyü sapağı yakınındaki cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yüzü parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Jandarma
, cesedin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.Ü
- Ayvacıkçanakkale
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