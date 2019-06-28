Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu
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Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

52 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tünel inşaatı alanında erkek cesedi bulundu.

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tünel inşaatı alanında erkek cesedi bulundu.
Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımına devam edilen T1 Tüneli girişindeki bir köprü üzerinde, erkek cesedi bulundu. Ahmetçe köyü sapağı yakınındaki cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yüzü parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Jandarma, cesedin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.Ü


- Ayvacıkçanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
Jandarma, Küçükkuyu, Ayvacık, Güncel
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