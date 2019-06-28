Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki tünel inşaatında ceset bulundu (2)
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Çanakkale'deki tünel inşaatında ceset bulundu (2)

39 dakika önce

BAŞINDAN VURULMUŞÇanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tünel inşaatında bulunan cansız bedenin, burada çalışan İbrahim Erdoğan'a (22) ait olduğu belirlendi.

Çanakkale'deki tünel inşaatında ceset bulundu (2), System.String[]

BAŞINDAN VURULMUŞ
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tünel inşaatında bulunan cansız bedenin, burada çalışan İbrahim Erdoğan'a (22) ait olduğu belirlendi. Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımına devam edilen T1 tüneli girişindeki köprü üzerinde başından vurulmuş cesedi bulunan Erdoğan'ın, intihar ihtimali araştırılıyor. Kahramanmaraşlı Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için  Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İbrahim Erdoğan'ın babasının da aynı tünel inşaatında çalıştığı öğrenildi.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), 


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:34 Kaynak: DHA
Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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