Çanakkale'deki Uyuşturucu Operasyonu
56 dakika önce
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Çanakkale
'nin Çan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ocak'ta Çan'da uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilen A.K, A.R, Y.A, E.B, İ.D. ve M.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlılardan A.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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