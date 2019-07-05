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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

1 saat önce

Çanakkale'de polis ekipleri, Çan ve Ezine ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak amacıyla başlattıkları eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]
Çanakkale'de polis ekipleri, Çan ve Ezine ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak amacıyla başlattıkları eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.D., S.S., E.D. ve M.E.Ö.'nün ikametlerinde yapılan aramalarda 100 gram bonzai, çeşitli miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Şüpheliler Çan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:22 Kaynak: İHA
Çanakkale, 3. Sayfa
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