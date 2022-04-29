Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

29.04.2022 13:17
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, polisin durdurduğu araçta 'Lina' ile yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, polisin durdurduğu araçta 'Lina' ile yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 01.30 sıralarında takibe alınan aracı ilçe merkezinde durdurdu, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirilen araçta, narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, 3 kilogram metamfetamin, 1 tabanca, 156 fişek, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 920 TL, 2 bin 600 dolar ve 100 Sırbistan dinarı ele geçirildi. O.Y. ile M.K. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Metamfetamin, Hisarcık, Narkotik, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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