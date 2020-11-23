Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonda ele geçirilen 150 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve kenevir öğütme aparatına el konuldu.

Kent merkezi ile ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlatan jandarma ekiplerince Bayramiç'te gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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