Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

22.04.2022 10:27
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 111 kişiden 9'u tutuklandı.

ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 111 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart ile 20 Nisan arasında kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon yapıldı. Baskınlarda 79 olaya müdahale edildi, 111 şüpheli hakkında yasal işlem düzenlendi. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 102'si serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 13 kişi de işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 395 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 22 gram kokain, 16 gram esrar, 7 gram eroin, 714 sentetik ecza, 5 ecstasy, 7 tabanca, 2 tüfek ve 4 bin 565 TL ele geçirildi.


Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
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