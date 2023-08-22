Çanakkale'deki yangın devlet hastanesi yakınlarına ulaştı! Bölgeden gelen görüntüler vahim - Son Dakika

Çanakkale'deki yangın devlet hastanesi yakınlarına ulaştı! Bölgeden gelen görüntüler vahim

Son Güncelleme: 22.08.2023 20:35

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede şehir merkezine yaklaştı. 6 saati aşkın süredir devam eden yangın Çanakkale Devlet Hastanesi yakınlarına kadar ulaşırken, bölgeden art arda gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Çanakkale'deki orman yangınından görüntüler gelmeye devam ediyor. Alevlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü ve Çanakkale Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye yaklaşması vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KEPEZ BÖLGESİ DUMANLARLA KAPLANDI

Bölgedeki vatandaşların çektiği videolarda, Kepez bölgesinin dumanlarla kaplandığı görüldü. Öte yandan yangının büyüklüğü dikkat çekerken, oluşan panik hali de kameralara yansıdı.

6 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Valilikten yapılan açıklamada ise Çanakkale-Çan kara yolu trafiğe kapatılırken 6 köy de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: Medya Ankara

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Yaşam

Devlet Hastanesi, Çanakkale, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çanakkale'deki yangın devlet hastanesi yakınlarına ulaştı! Bölgeden gelen görüntüler vahim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki yangın devlet hastanesi yakınlarına ulaştı! Bölgeden gelen görüntüler vahim - Son Dakika
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