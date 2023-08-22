Çanakkale'deki yangın devlet hastanesi yakınlarına ulaştı! Bölgeden gelen görüntüler vahim

Çanakkale'deki orman yangınından görüntüler gelmeye devam ediyor. Alevlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü ve Çanakkale Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye yaklaşması vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KEPEZ BÖLGESİ DUMANLARLA KAPLANDI

Bölgedeki vatandaşların çektiği videolarda, Kepez bölgesinin dumanlarla kaplandığı görüldü. Öte yandan yangının büyüklüğü dikkat çekerken, oluşan panik hali de kameralara yansıdı.

6 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Valilikten yapılan açıklamada ise Çanakkale-Çan kara yolu trafiğe kapatılırken 6 köy de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: Medya Ankara