Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası, gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı.

Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası, gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı.


Sazak köyü Tahtalı mevkiinde akşam saat 21.20 sıralarında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 60 kişilik ekip, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 itfaiye sevk edilmişti. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangın için ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucu yangın gecenin geç saatlerinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, İtfaiye, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 14:54:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]