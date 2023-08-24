Çanakkale'deki yangında hayvanlarını kurtarmak isteyen adam ölümden döndü - Son Dakika

Çanakkale'deki yangında hayvanlarını kurtarmak isteyen adam ölümden döndü

Çanakkale\'deki yangında hayvanlarını kurtarmak isteyen adam ölümden döndü
Son Güncelleme: 24.08.2023 13:13

Çanakkale'de çıkan orman yangınında alevlerin sardığı ahırındaki hayvanlarını kurtarmak isteyen Zeki Demir, yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşarak ölümden döndü. Yangında hayvanlarını kurtaramayan Demir, ateşin önüne geçilemediğini ve kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Yangın sonucunda evleri de zarar gören Demir ailesi, temiz eşyalarının olmadığını ve evlerini kurtarmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

ÇANAKKALE'deki yangında alevlerin sardığı ahırdaki hayvanlarını kurtarmak isteyen Zeki Demir (66) ölümden döndü. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Demir, "Ateşin önüne geçilmiyor. İçeriye geldim, dumandan oğlakları göremedim, yemliğin arkasına saklanmışlar. Dışarıya çıktım, oğlakları göremeyince geri girdim ahıra. Oğlakları kurtarabilmek için çok uğraştım ama ateş tamamen burayı esir alınca dışarı kaçmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alanı yayıldı. Bugün kontrol altına alınan yangında, merkeze bağlı Yağcılar köyünde yaşayan Zeki Demir, alevlerin arasından hayvanlarını kurtarmak isterken ölümden döndü. Demir, ormandan ateşin sıçramasıyla alev topuna dönen ahırında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Demir, hastanedeki tedavisinin ardından yaralı yerleri sargılı şekilde köyüne döndü.

'YUKARIDAN KÜL DÜŞTÜ'

Hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmak için çok mücadele ettiğini söyleyen Zeki Demir, 35 küçükbaş hayvanını kurtaramadığını anlattı. Ateşin ormanlık alandan rüzgarla birlikte gelip ahırın yakınına düştüğünü belirten Demir, "Buralarda hiç ateş yoktu, kül düştü buraya. Bahçeye ateş düştü, oradan ahırları sardı alevler. Hayvanları kurtarayım derken böyle oldu. 35 tane hayvan vardı, hiçbirisini kurtaramadık. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Biz söndürüyoruz yine yanıyor. Yukarıdan ateş yağıyor. Çok mücadele ettik ama kurtaramadık, ateşin önüne geçilmiyor. İçeriye geldim, dumandan oğlakları göremedim, yemliğin arkasına saklanmışlar. Dışarıya çıktım oğlakları göremeyince geri girdim ahıra. Oğlakları kurtarabilmek için çok uğraştım ama ateş tamamen burayı esir alınca dışarı kaçmak zorunda kaldım" dedi.

'ATEŞ ANİDEN GELDİ'

Zeki Demir'in eşi Mukaddes Demir (62) de, "Evde hiç temiz eşyamız yok, üzerimizdekilerle kaldık. Dumandan da etkilendik, sürekli başıma ağrı çöküyor. Aniden geldi bu ateş. Evimizi kurtarmanın telaşındayız şu an. Tavan kap kara, duvarlarımız aynı şekilde" ifadelerini kullandı. Demir, yangın sırasında merada bulunan diğer hayvanları ise yangından zarar görmediğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Çanakkale'deki yangında hayvanlarını kurtarmak isteyen adam ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki yangında hayvanlarını kurtarmak isteyen adam ölümden döndü - Son Dakika
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