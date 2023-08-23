Çanakkale'deki yangında Yağcılar Köyü'ndeki onlarca ev küle döndü

Çanakkale'de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü'ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıktı.

YERLEŞİM ALANLARI KÜLE DÖNDÜ

Yangından etkilenen Yağcılar Köyü'nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

ARAZÖZLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor.