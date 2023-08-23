Çanakkale'deki yangında Yağcılar Köyü'ndeki onlarca ev küle döndü - Son Dakika

Çanakkale'deki yangında Yağcılar Köyü'ndeki onlarca ev küle döndü

Son Güncelleme: 23.08.2023 08:25

Çanakkale'de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü'nde onlarca ev alevlere teslim oldu ve bazı yerleşim alanları küle döndü. Ekiplerin müdahalesiyle bazı alanlar kurtarıldı.

Çanakkale'de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü'ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıktı.

Çanakkale'deki yangında en büyük zararı Yağcılar Köyü gördü! Yerleşim alanları küle döndü

YERLEŞİM ALANLARI KÜLE DÖNDÜ

Yangından etkilenen Yağcılar Köyü'nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çanakkale'deki yangında en büyük zararı Yağcılar Köyü gördü! Yerleşim alanları küle döndü

ARAZÖZLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor.

Çanakkale'deki yangında en büyük zararı Yağcılar Köyü gördü! Yerleşim alanları küle döndü
Kaynak: İHA

Çanakkale, Yağcılar, İtfaiye, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çanakkale'deki yangında Yağcılar Köyü'ndeki onlarca ev küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
10:45 80'li Yılları Anlatan Dilek Taşı Dizisinden Beklenen İlk Fragman Yayınlandı
10:41 Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu
10:25 Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var
10:19 Galatasaray, yeni transfer Tete'nin lisansını çıkardı! Molde maçında sahada olabilecek
10:19 Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev
09:55 Başakşehir, Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti
09:46 Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor
09:42 Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin görevden alındı
09:34 Koronanın yeni varyantı Eris vakaları patlattı! ABD'den art arda maske kararları geldi
09:22 Al Nassr'dan Süper Lig devlerine bomba Talisca göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 11:05:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'deki yangında Yağcılar Köyü'ndeki onlarca ev küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement