Son Dakika Haberleri: Çanakkale'den Alınan Emanetler Bursalı Atletlere Teslim Edildi

Çanakkale'den Alınan Emanetler Bursalı Atletlere Teslim Edildi

1 saat önce

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Bursalı atletlere teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Bursalı atletlere teslim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden atletlerin taşıdığı toprak, su ve bayrağın devir teslim töreni, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda yapıldı.

Törende konuşan Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Çanakkale'de şehit olan askerleri andıklarını söyledi.

Daha sonra, Bandırma'dan bir öğrenci "Çanakkale" şiirini okudu.

Karacabey Ortaokulu öğrencilerinin de halk oyunu gösterisi sunduğu tören, emanetlerin Yolcu ve Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar eşliğinde Karacabeyli gençlere teslim edilmesiyle sona erdi.

Törene, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya da katıldı.

Emanetler, Bursa-Bilecik-Eskişehir-Ankara güzergahında il sınırlarında törenlerle devir teslimleri yapıldıktan sonra, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Ankara, Çanakkale, Güncel
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