Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Ezine Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıktan sonra Lapseki ilçesinde TÜMAD Madenciliği ziyaret etti. Çardak beldesindeki Teknopark ek bina inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Varank, son olarak Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 'ı ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Lapseki, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.