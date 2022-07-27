Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (3) - Son Dakika
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Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (3)

27.07.2022 22:33
Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (3)

ÇANAKKALE'DEN AYRILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ezine Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıktan sonra Lapseki ilçesinde TÜMAD Madenciliği ziyaret etti.

ÇANAKKALE'DEN AYRILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ezine Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıktan sonra Lapseki ilçesinde TÜMAD Madenciliği ziyaret etti. Çardak beldesindeki Teknopark ek bina inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Varank, son olarak Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,


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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (2) Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (2)
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Lapseki, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (3) - Son Dakika
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