Çanakkale'den Elazığ ve Malatya'ya yardım - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toplanan yardımları taşıyan tır, deprem bölgesine uğurlandı.

Kızılay, AFAD ve Lapseki Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, battaniye, ısıtıcı ve kuru gıda ile temel ihtiyaç malzemeleri toplandı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Elazığ ve Malatya'da mağdur olan vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler gönderdiklerini belirten Yılmaz, "Yardım kampanyasına katılarak desteğini esirgemeyen değerli hemşehrilerime ve kampanya boyunca özveriyle çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından, yardım malzemesi taşıyan tır yola çıktı.