Çanakkale'den getirdiği zeytin çekirdeklerinden 'Onbeşliler diyarı'nda tespih yapıyor - Son Dakika

TOKAT'ta tespih ustası Şahin Alağaş (50), Çanakkale'den getirdiği zeytin çekirdeklerini kına ile boyayarak, tespih yapıyor. Alağaş'ın 'Onbeşliler diyarı' olarak adlandırılan Tokat'tan 1915'te Çanakkale'ye giden küçük yaştaki askerlere ithafen yaptığı tespihler ilgi görüyor.

Kentte kamu kurumunda memur olan Alağaş çocukluğundan beri tutkunu olduğu tespihleri, evinde kendisi üretmeye başladı. Alağaş, 1915'te ellerine kına yakılıp, Çanakkale Savaşı'na gönderilen ve çoğu geri dönemeyen 15 yaşındaki kahramanlardan dolayı 'Onbeşliler diyarı' olarak da anılan Tokat'ı hatırlatmak için de çalışma planladı. Çanakkale'den getirttiği zeytinlerin çekirdeklerini kına ile boyayan Alağaş, bunlardan tespih yapmaya başladı. Alağaş, ilgi ve talep gören tespihlerin manevi kıymetinin bilinmesinin, kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

'ÜZERİNDE TOKAT'IN SİMGELERİ VAR'

Onbeşliler tespihinin özelliklerinden bahseden Şahin Alağaş, "Onbeşliler tespihinin aksesuar kısmında 15 adet damla bulunmaktadır. Bu damlalar Çanakkale Savaşı'nda akan kan ve göz yaşını simgeler. Aksesuar kısmında yine onbeşliler türküsü sözleri yer almaktadır. Arka kısmında tarihi taş köprü ve Tokat'ın taşlı yolları olarak simgesi mevcut. İmame kısmında 4 adet simgesel olarak Mevlana var. Burada Mevlana'nın Tokat'a gitmek gerek sözünü hatırlatarak tüm dünyayı Tokat'a davet ediyoruz. Çünkü Tokat'ımız tarihi ve turistik yönden, tabiat varlıkları yönünden zengin bir memlekettir. Tüm insanlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.

'SAVAŞI GÖREN ZEYTİN AĞAÇLARI HALEN MEVCUT'

Çanakkale Savaşı'na şahit olan zeytin ağaçlarının halen olduğunu ifade eden Alağaş, "Zeytin çekirdeğinden ve ağacından yapmamızdaki amaç; Çanakkale Savaşı zeytin bahçelerinde olmuştur. 10 binlerce vatan evladı savaşıp şehit olmuştur ve bu zeytin bahçelerine defnedilmiştir. Hala bu olaylara şahit olan zeytin ağaçları mevcuttur. Tespihin üzeri kınalıdır. Çünkü anneler evlatlarını Tokat'tan Çanakkale Savaşı'na gönderirken ellerine ve saçlarına kına yakmışlardır. Bu bir gelenektir ve onları kınalı kuzu olarak nitelendirmişlerdir. Taneler üzerinde deformasyonlar vardır. Bunlar askerin elbisesinin teçhizatının ne kadar harap durumda olduğunu, yokluk içerisinde büyük bir zaferi kazandıklarını simgelemektedir" diye konuştu.