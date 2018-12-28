Son Dakika Haberleri: Çanakkale'den Sınıra Komanda Sevkiyatı

Çanakkale'den Sınıra Komanda Sevkiyatı

2 saat önce

Çanakkale'den sınıra komanda sevkiyatıHATAY - Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacak operasyon için Çanakkale 38. Mekanize Tugayı'ndan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 200'e yakın komando geldi.

Çanakkale'den sınıra komanda sevkiyatı

HATAY - Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacak operasyon için Çanakkale 38. Mekanize Tugayı'ndan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 200'e yakın komando geldi. Askeri uçakla Hatay'a gelen komandolar buradan sivil otobüslerle sınır birliklerine hareket edecek.
Komandoların buradan Fırat'ın Doğusu'na yapılacak operasyon için değişimli olarak sınır birliklerinde görevlendirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:42 Kaynak: İHA

Türkiye, Hatay, Çanakkale, Genel
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