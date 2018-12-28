Çanakkale'den Sınıra Komanda Sevkiyatı
2 saat önce
Çanakkale'den sınıra komanda sevkiyatıHATAY - Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacak operasyon için Çanakkale 38. Mekanize Tugayı'ndan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 200'e yakın komando geldi.
Çanakkale
'den sınıra komanda sevkiyatı
HATAY - Türkiye
'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacak operasyon için Çanakkale 38. Mekanize Tugayı'ndan Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine 200'e yakın komando geldi. Askeri uçakla Hatay'a gelen komandolar buradan sivil otobüslerle sınır birliklerine hareket edecek.
Komandoların buradan Fırat'ın Doğusu'na yapılacak operasyon için değişimli olarak sınır birliklerinde görevlendirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:42 Kaynak: İHA
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