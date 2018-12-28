Çanakkale'den Sınıra Komando Sevkiyatı
2 saat önce
Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Çanakkale 38. Mekanize Tugayı'ndan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 200'e yakın komando geldi.
Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Çanakkale 38. Mekanize Tugayı'ndan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 200'e yakın komando geldi. Askeri uçakla Hatay'a gelen komandolar, sivil otobüslerle sınır birliklerine hareket edecek. Komandolar, buradan Fırat'ın Doğusu'na yapılacak operasyon için değişimli olarak sınır birliklerinde görevlendirilecek. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:42 Kaynak: İHA
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