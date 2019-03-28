Çanakkale'den Yemen'e Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor

- Çanakkale'den Yemen'e kardeşlik köprüsü kuruluyorANKARA - Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sanat yolu ile Çanakkale ve Yemen arasında kardeşlik köprüsü inşa etmeye başlandı.

- Çanakkale'den Yemen'e kardeşlik köprüsü kuruluyor



ANKARA - Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sanat yolu ile Çanakkale ve Yemen arasında kardeşlik köprüsü inşa etmeye başlandı. Güzel sanatlar programının uygulandığı okulda öğrencilerin ilk eserleri sergilendi ve satışa sunuldu.

Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sanat yolu ile Çanakkale ve Yemen arasında kardeşlik köprüsü inşa etmeye başlandı. Güzel sanatlar programının uygulandığı okulda öğrencilerin ilk eserleri sergilendi ve satışa sunuldu. Halka açık gerçekleştirilen sergide program açılış konuşması ile başladı ardından istiklal marşı ve kuranı kerim tilaveti okundu. Okulun Müdür Yardımcısı Hasan Özer, okulun güzel sanatlar programı uygulayan bir İmam Hatip Lisesi olduğunu şu an da Türkiye'de 4 tane bulunduğunu ve bu sene açıldıklarını ama gelecek senelerde yaygınlaşacağını 12 tane olacağını kaydetti.

"Geleneksel el sanatları ve Türk müziği temel alındı"

Özer, "İki alan uyguladıklarını hüsnü hat ve tezhip temelli geleneksel el sanatları ve diğer alan ise geleneksel Türk müziği odaklı müzik eğitimi veriyoruz, bu eğitimi verirken de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dil Musikisi Konservatuarı iş birliğimiz var hüsnühat ve tezhip alanında ise Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkeziile iş birliği halindeyiz. Bu alanda bu hocalarımızı okula alıp çocuklarla buluşturup eğitimler verdiriyoruz ilk eserler olarak da böyle bir hedef koyduk. Yemen bundan önceki süreçte canımızı acıtan bir yerdi. İlk dönem sonu itibariyle hedef koyduk yapılan ilk eserlerimiz anlam kazansın ve gelirlerini Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'de ki çocuklara oradaki yetimlere ulaştırmaya çalışalım dedik" diye konuştu.

"Asıl temamız iyilik"

Öğrencilere, 'sanatın niçin yapıldığına' cevap vermek istediklerini belirterek sanatın iyilik için yapıldığını kaydeden Özer, "Asıl temamız bu öğretmenlerimiz profesyonel sanatçılar onların yönlendirmeleri oldu 5-6 aylık süreçte böyle eserlerin çıkması bizi mutlu etti ve şaşırttı çok ciddi derinliği olan sanat türü hüsnü hat, çini, tezhip bu noktada 5-6 aylık süreç içerisinde bir hedef koyarsanız bunu ulaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

İlginin yoğun olduğu, sergide elde edilen gelirlerin Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'e gönderileceği bildirildi. Sergiye sanatçı Necip Karakaya, Diyanet Vakfı temsilcileri, STK, veli, öğrenci, öğretmenlerde katıldı.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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