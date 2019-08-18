Çanakkale'den Yunan adasına kaçak yolla geçmeye çalışan 330 göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:48
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