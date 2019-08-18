Son Dakika Haberleri: Çanakkale'den Yunan adasına kaçak yolla geçmeye çalışan 330 göçmen yakalandı
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Çanakkale'den Yunan adasına kaçak yolla geçmeye çalışan 330 göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu gözetim altına alındı
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:48 
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