POLİS ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNE 'HAYAT KURTARAN' EĞİTİM - Son Dakika
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POLİS ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNE 'HAYAT KURTARAN' EĞİTİM

27.07.2022 11:43
POLİS ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNE 'HAYAT KURTARAN' EĞİTİM

ÇANAKKALE Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen polislere, Su Üstü Arama-Kurtarma, Suda Hayatta Kalma ve Gemi Adamı Branş Temel eğitimleri veriliyor.

ÇANAKKALE Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen polislere, Su Üstü Arama-Kurtarma, Suda Hayatta Kalma ve Gemi Adamı Branş Temel eğitimleri veriliyor. 5 dönem halinde toplam 190 polise verilen eğitimlerde; sel, su baskını gibi doğal afetlere ve ani gelişen olaylara etkili müdahale ve hızlı hayat kurtarma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı'nca, 2013 yılında Çanakkale'de kurulan Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde; Su Üstü Arama-Kurtarma, Suda Hayatta Kalma ve Gemi Adamı Branş Temel eğitimleri veriliyor. Haziran ayında başlayan ve 5 dönem halinde sürecek eğitimlere, Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yapan Polis Arama-Kurtarma ve Gemi Adamı ekiplerinde yer alan toplam 190 polis katılıyor. 2'şer haftalık dönemler halinde verilen eğitimler, nefes kesiyor. Sabah sporunda şınav, mekik çekme, palet vurma gibi suda dayanıklılığı arttırıcı kondisyon hareketlerini yapan polisler, komandoları aratmıyor. Farklı günlerde ise polisler; bot kullanma, yüzme, boğulmakta olan kişiye yaklaşma teknikleri, akarsuda rafting, temel ilk yardım, su üstü ve kıyı arama konularında eğitimler alıyor.

'VATANDAŞIMIZA DESTEK İÇİN EĞİTİM ALIYORUZ'

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Kurbağa Adam Emniyet Amiri Ufuk Deliktaş, "Polis arama-kurtarma ekiplerine temel ilk yardım, kazazedeye yaklaşım, kazazedenin güvenli alana sevki, sel ve su baskınlarında kullanılacak teçhizatlar, motorlu ve motorsuz su taşıtlarının kullanımı gibi birçok eğitim veriliyor. Doğal afet ve suyla alakalı meydana gelen bütün olaylarda; eğer vatandaşlarımızın bize ihtiyacı varsa, deniz polisi ve polis arama-kurtarma ekipleri olarak kendilerine destek verebilmek adına eğitim yapıyoruz. Bu eğitim faaliyetleri personelimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini ilgilendirmektedir. Su üstünde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın güvenli alanlara sevkinden, ihtiyaç halinde temel ilk yardım ve sudan alınmaları ile ilgili eğitimlerimiz devam ediyor" dedi.

TEKNİK DONANIM SAĞLANIYOR

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Gemi Adamı Komiser Ali Türker Karaman, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz'e ait 110 deniz taşıtının sevk idaresi, donatılması ve bakım onarımlarının yapılması için Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimizde; suda hayatta kalma, deniz üzerinde arama-kurtarma faaliyetleri, gemilerin sevk ve idaresi, yanaşma ve ayrılma, demirleme manevraları ve her türlü oluşabilecek kazalara ve afetlere müdahale yöntemleri anlatılıyor. Deniz polisi olarak taşıtlarımızın daha emniyetli ve güvenli sevk edilmesi için kursiyerlerimize elektrik-elektronik, gemi makineleri, haberleşme sistemleri ve diğer cihazların tanıtımı yapılıyor" diye konuştu.

Su Üstü Arama-Kurtarma, Suda Hayatta Kalma ve Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi, eylül ayı içerisinde tamamlanacak.

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Kaynak: DHA

Gemi Adamı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİS ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNE 'HAYAT KURTARAN' EĞİTİM - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİS ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNE 'HAYAT KURTARAN' EĞİTİM - Son Dakika
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