Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma - Son Dakika

Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma

Özel çocuklar Çanakkale'yi unutmadı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir eğitim meslek okulu öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle bir klip çekti. Özel öğrencilerin birer birer kamera karşısına geçtiği videoda, öğrencilerin Çanakkale'yle ilgili düşünceleri birer kelimeyle anlatıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı kapsamında özel eğitim meslek okulu öğrencileri çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okulda öğrenim gören engelli öğrenciler Çanakkale destanıyla ilgili duygularını kamera karşısında anlattı. Çanakkale Türküsü eşliğinde çekilen videolarda öğrencilerin "Çanakkale ruhtur, "Fedakarlıktır" "Yiğitliktir" gibi ifadelerde bulunması duygulandırdı. Okul hazırladığı videoyu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale zaferi şehitlerine armağan etti.