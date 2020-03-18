Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma - Son Dakika
Son Dakika Yerel Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma - Son Dakika

Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma

6 saat önce

Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma Özel çocuklar Çanakkale'yi unutmadı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir eğitim meslek okulu öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle bir klip çekti.

Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma

Özel çocuklar Çanakkale'yi unutmadı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir eğitim meslek okulu öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle bir klip çekti. Özel öğrencilerin birer birer kamera karşısına geçtiği videoda, öğrencilerin Çanakkale'yle ilgili düşünceleri birer kelimeyle anlatıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı kapsamında özel eğitim meslek okulu öğrencileri çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okulda öğrenim gören engelli öğrenciler Çanakkale destanıyla ilgili duygularını kamera karşısında anlattı. Çanakkale Türküsü eşliğinde çekilen videolarda öğrencilerin "Çanakkale ruhtur, "Fedakarlıktır" "Yiğitliktir" gibi ifadelerde bulunması duygulandırdı. Okul hazırladığı videoyu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale zaferi şehitlerine armağan etti.

Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma

Kırklareli, Lüleburgaz, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı         
14:09
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti         
13:40
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:28:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Deniz Zaferi'ne en özel anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]