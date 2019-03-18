Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü Yılı Coşkusu - Cumhuriyet Meydanında Tören Düzenlendi
34 dakika önce
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yılı coşkusu - Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi(Tür: Yurt)
Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104'ncü yılı coşkusu - Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:48 Kaynak: DHA
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