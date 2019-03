Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yılı Hazırlığı

Çanakkale Şehitler Abidesi, Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenecek törenlere hazırlanıyor.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında düzenlenecek törenler için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, yabancı heyetler ve vatandaşların katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde törenin yapılacağı alanda hazırlıklar sürüyor. Temsili mezarlıkların temizliği ve bakım çalışmaları sürerken, çiçeklendirme yapılacak. Şehitler Abidesi'nin bulunduğu bölgede ise hummalı bir çalışma yapılıyor.



Tören alanı Türk bayrakları ile donatılacak, törenler sırasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni gösterisi için de seyir terası oluşturulacak. Alanda yapılacak konuşmaların kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü kontrollerinin bitirilmesiyle birlikte Şehitler Abidesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için hazır olacak.



Çanakkale Zaferlerinin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarına Tarihi Alan Başkanlığı olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yine her zaman olduğu gibi her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın ve bütün devleti yönetenlerimizin katılımlarıyla halkımızın katılımlarıyla büyük bir gururla büyük bir heyecanla Çanakkale Zaferlerimizi kutlayacağız. Çanakkale Türk milleti için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çanakkale bu milletin birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik duyguları içerisinde ve ortak yaşama duygularıyla ortak bir vatan anlayışı için bütün milletin bir olduğu beraber olduğu ve vatan savunması için canlarını ortaya koyduğu bir yerdir. Çanakkale bu milletin ortak değeridir. Böyle olduğu içinde Çanakkale'yi, Çanakkale Zaferlerini Çanakkale destanını bütün milletimiz çok çok önemsiyor ve çok seviyor. Dolayısıyla her yıl 18 Mart'ta da bütün milletimizin ortak duygularıyla da o duygusal bir ortamda da şehitlerimizi, gazilerimiz rahmetle şükranla yad ediyoruz. Bu yılda inşallah yine geniş katılımlı bir şekilde 18 Mart zaferlerimizi kutlayacağız. Hazırlıklarımız bütün kamu kurumlarıyla birlikte çok uyum içerisinde koordinasyon çerçevesinde devam etmekte. 104'üncü yılı büyük bir heyecanla büyük bir coşkuyla kutlanması için çalışmalarımız devam etmekte. Tarihi alan hepimizin göz bebeği, çok sevdiği bir yer. Biz de bu dünyada en korunmuş savaş alanı olarak tabir ettiğimiz bu mekanı koruyup kollayarak gelecek kuşaklara aktarmayı düşünüyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

