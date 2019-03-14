Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.



Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesindeki açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Çanakkale Zaferi'nin sadece Çanakkale'yi değil tüm İslam coğrafyasını etkilediğini belirterek, "Bu vatanın, milletin ve kültürün uzanmış olduğu her yerde Çanakkale büyük önem arz eder. Çanakkale, sadece 104 yıl önce yaşanan değil asırlardır yaşanan, bugün de yaşanmaya devam eden, yarın da yaşanacak olan vatanperverliğin simgeleştiği bir yerdir." dedi.



Çanakkale Zaferi'ni sadece bir güne indirgememek gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Aslında her birimizin evinde, iş yerinde hatta gönlünde bir Çanakkale kronolojisi olması lazım. Bu kronolojiyi de milletimizin kronolojisine dönüştürmemiz gerekir. Bizler Çanakkale'yi ve Çanakkale'de kazanılan o ruhu hatırlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Açılışın ardından Yılmaz ve ziyaretçiler sergiyi gezdi.

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