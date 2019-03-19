Son Dakika Haberleri: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Dernek ve Vakıf Başkanı Abdurrahman Er, dernek binasında yaptığı açıklamada, 104 yıl önce emperyalistlerin amacının, Çanakkale'yi geçip ülkenin idaresini teslim almak olduğunu söyledi.

İman gücü, vatan sevdası ve diriliş ruhuna sahip atalarının bu mücadelede büyük vatanseverlik örneği gösterdiğine vurgu yapan Er, şunları kaydetti:

" Edirne'den Hakkari'ye yurdun dört bir yanından düşmana karşı iman gücü ve var olma şuuru ile mücadele veren atalarımız 'Çanakkale geçilmez' diyerek büyük bir destan yazmışlardır. 104 yıl önce bu topraklara nasıl düşmanın girmesine izin vermediysek yarın da tüm saldırılara, hain planlara, terör saldırılarına, iç karışıklık oluşturmak isteyenlere, 15 Temmuz'lara karşı dimdik duracağımızı, ülkemiz için dinimiz için milletimiz için bayrağımız için her türlü fedakarlıkları ve kahramanlıkların aynısını göstermeye her zaman hazır olduğumuzu bütün dünya ya hissettirmeliyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Edirne, Hakkari, Çanakkale, Güncel
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