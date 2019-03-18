Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törende Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Şehitleri selamlamak için TCG Burgazada tarafından 21 pare top atışı yapıldı.



TBMM tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale şehrine verilen altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Türk bayrağına toka edildi. Saygı Duruşu'nun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla altın madalyanın toka edildiği Türk bayrağı göndere çekildi.



Resmi törenin ardından siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk sundu.



18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı törenleri, Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda devam edecek. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı. - ÇANAKKALE

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