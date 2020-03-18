Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü için Darende'de de tören düzenlendi - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü anıta çelenk sunumu, Malatya'nın Darende ilçesinde de yapıldı.



Düzenlenen törene, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Cahit Şar, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Komutanı Ufuk Kale, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile son buldu. - MALATYA